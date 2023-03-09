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«القومي لأسر الشهداء» ينظم زيارات منزلية لتقديم الدعم النفسي لأسر الشهداء

كتب:

أسماء زايد
10:05 ص | الخميس 09 مارس 2023
اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

اللواء أشرف الخطيب - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

وجّه اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مسؤولي المكاتب الإقليمية للمجلس في المحافظات، بتنظيم زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء، في إطار احتفالية يوم الشهيد، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والوقوف على احتياجاتهم، ضمن البرنامج الاحتفالي الذي ينظمه المجلس القومي بهذه المناسبة.

تنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان

وكان اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي، أعلن تنظيم برنامج احتفالي خاص بيوم الشهيد، شمل تنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية وإقامة فعاليات ترفيهية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الاحتفالي على مدار الأيام المقبلة، تكريما لروح الشهيد وتقديرا لأسرهم وذويهم.

ويقدم المجلس القومي خدماته للمستفيدين في مجالات الرعاية «الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والإسكان، والنقل، والدعم النفسي».

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