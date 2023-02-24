أمين عام «رعاية أسر الشهداء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: الخدمات لم تتوقف خلال جائحة كورونا

قال اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن خدمات المجلس لم تتوقف خلال فترة جائحة فيروس كورونا، فلم تتوقف الخدمات الطبية المقدمة لمصاب أو أسرة شهيد لها علاج مزمن أو خدمة طبية تقدم.

تنظيم ورش عمل وتدريب

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن بعض الناس كانوا يأتون لمقر المجلس لتقديم طلب تحويل لمستشفى معين أو طلب لصرف علاج.

وأوضح أن المجلس يقدم خدمات مثل ورش التدريب ولا سيما التدريب على الصناعات الصغرى بحيث يجري توفير تدريب لأفراد لأسر الشهداء والمصابين على مهنة أو عمل مشروع صغير وتدريب على الحرف اليدوية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة مجانية، وتوفير دورات لمحو الأمية.

إقبال كبير على أنشطة المجلس

ولفت إلى أن مثل هذه الدورات تشهد إقبالا من الأبناء والسيدات من أسر الشهداء والمصابين في مقر المجلس.