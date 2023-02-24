أمين عام «رعاية أسر الشهداء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: مصر لا تنسى أبناءها

وجه اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كلمة لأسر الشهداء والمصابين، قائلا: «مصر كدولة والمجلس يمثل دوره هو الواجهة بالنسبة لها، احنا تحت أمركم واحنا بنطبطب عليكم ومنسناش الشهيد أو اللي ضحى بنفسه علشان رفعة مصر».

تقديم الدعم النفسي

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المجلس يقدم الدعم النفسي لأسر الشهداء والمصابين، «الأسر دي محتاجة حد يطبطب عليهم».

وأشار إلى أنه جرى تقديم العلاج النفسي والخدمة الطبية لهم، بواسطة استشاريين على أعلى مستوى، ويجري تشكيل لجان متخصصة من كونسولتو من أكثر من طبيب في الطب النفسي للكشف عن المصاب وتقدير حالته وإعداد تقرير طبي عن حالته.

زيارات لأسر الشهداء والمصابين

ولفت إلى أن المجلس يوجه زيارات لأسر الشهداء والمصابين في المنازل خاصة كبار السن منهم الذين يجدون صعوبة في الانتقال للمقر.