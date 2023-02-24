أمين عام «رعاية أسر الشهداء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نمتلك قاعدة بيانات لصرف التعويضات

قال اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إنه صدر قرار في عام 2018، بتأسيس صندوق رعاية الشهداء والمصابين، لتبدأ رعايته منذ تاريخ الدستور، أي 18 يناير 2014، وبالتالي ولايته بدأت منذ صدور الدستور.

قاعدة بيانات خاصة بأسماء الشهداء والمصابين لصرف التعويضات

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم: «دشنا قاعدة بيانات خاصة بأسماء الشهداء والمصابين لصرف التعويضات اللازمة لهم».

وأوضح أن الصندوق كان معني بضم أسر المصابين والشهداء بعد تاريخ 18 يناير 2014، من المدنيين، ثم إضافة أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، الذين كانوا يحصلون على الخدمات من الجهات الخاصة بهم.

عمل تكاملي

وأشار إلى أن العمل بين صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تكاملي، نظرا لأنه يقدم الخدمة بشكل واحد ولا يوجد اختلاف بينهما، وفي النهاية من يقدم الخدمة هي الدولة.