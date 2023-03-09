جريدة «صوت الأزهر» تحتفي بيوم المرأة العالمي في العدد الجديد

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر»، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، عن مشيخة الأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

مكانة المرأة في الإسلام

واحتفت صوت الأزهر على غلاف العدد الجديد باليوم العالمي للمرأة ورصد جهود الأزهر الشريف لنصرة قضايا المرأة، وكلمة الإمام الطيب في يومها العالمي الذي أكد فيها أن المجتمع الإسلامي خسر الكثير من طاقته الخلاقة حين سمح بتهميش دور المرأة، بالإضافة إلى توضيح أن القرآن الكريم رد إلى المرأة كرامتها وبين حقوقها وحرم الاعتداء عليها أو الانتقاص من مكانتها بأي حال من الأحوال.

غلاف عدد صوت الأزهر

وشمل غلاف صوت الأزهر عدد من الموضوعات التي جاء أبرزها كالتالي:

- اتفاق بين شيخ الأزهر ووزير الخارجية الأرميني.

- معرض لنسخ نادرة من المصحف والمخطوطات الإسلامية لدى أرمينيا.

- آثار القدم الهمجية تجدد مأساة النكبة في «حوارة» الفلسطينية.

- الكيان الصهيوني يفتح الأبواب لحرب عصابات تشنها ميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

- مرصد الأزهر يحذر من اشتعال الأوضاع في القدس والأقصى خلال رمضان.