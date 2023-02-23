الطيب يدعو لموقف موحد تجاه الكراهية.. ملف بالعدد الجديد لـ«صوت الأزهر»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

أبرز مضوعات العدد الجديد لـ«صوت الأزهر»

وشمل غلاف عدد هذا الأسبوع من جريدة صوت الأزهر عدد من الموضوعات الهامة التي جاءت كالتالي:

- الأزهر يدين عدوان الكيان الصهيوني الإرهابي على مدينة نابلس الفلسطينية وقتله عشرة شهداء فلسطنينيين.

- مرصد الأزهر: تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية للمستطونين على المساجد تعبير عن سياسة الكيان الصهيوني إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية.

- الإمام الأكبر يدعو لموقف إسلامي موحد تجاه الدول التي تسمح بجرائم الكراهية والمساس بمقدسات المسلمين تحت ستار حرية التعبير.

- جهود أزهرية لتسهيل تعلم لغة الإشارة.. وتعزيز دمج ذوى القدرات من «الصم والبكم» فى المجتمع

- من حديث شيخ الأزهر «وسطية الإسلام ..وخيرية الأمة».

- الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم للالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية.