صبري فواز يوجّه رسالة للشهداء: نحن على العهد.. أولادكم وأسركم في أعيننا

ألقى الفنان صبري فواز، كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال فيها إنّ روح الشهيد الطاهرة فارقت جسده، لتسكن قلوب الملايين، متابعا: «الشهيد له رسالة بتقول دفعت دمي تمن عشان يعيش الوطن».

وأضاف «فواز»، خلال الندوة التثقيفية التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا بنقول للشهيد إحنا على العهد ونصون الوطن ونحط أولادكم وأسركم جوه عنينا، يا كل شهدائنا اللي دفعوا بدمهم أغلى تمن لأجل الوطن ليكم مكانة ومنزلة جوا القلوب متتمحيش وهتفضلوا رموز خالدة».

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.