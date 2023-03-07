صبري فواز: مسلسل «وبينا معاد» طبطب على الناس.. وتحضيراته استغرقت وقتا طويلا

أكد الفنان صبري فواز أن مسلسل «وبينا معاد» نجح بصورة كبيرة لأسباب عديدة، أبرزها أن الجمهور عطشان للدفء بقوله: «المسلسل طبطب على الناس اللى كانت عايزة تشوف حالة بالشكل ده، وتعيش كده بصورة حلوة فيها طبطبة عليهم».

تحضيرات طويلة للمسلسل

وكشف صبري فواز، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن تحضيرات المسلسل استغرقت فترة طويلة.

وتابع: «أول مرة نتكلم على المسلسل كانت خلال كواليس مسلسل ولاد ناس، ووقتها هاني كمال وإبراهيم حمودة شرحوا فكرة المسلسل ومن وقتها وكان في تحضيرات ولكن كل واحد انشغل بأعماله إلى أن التقينا مرة أخرى وعملنا على المسلسل».

شيرين رضا تكشف سر النجاح

في حين أعربت شيرين رضا عن سعادتها بالمشاركة في العمل، موضحة أن سر نجاح العمل بتلك الصورة هو الصدق الكبير من جانب كافة العاملين فيه حتى الذين جسدوا أدوار بناتها وأبناء صبرى فواز، وذلك خلال استضافتها بنفس البرنامج.