إسعاد يونس عن مشهد رقص صبري فواز في «وبينا معاد»: خارج التوقعات

كشفت الإعلامية إسعاد يونس عن إعجابها الشديد بمشهد الفنان صبري فواز في مسلسل «وبينا معاد» حينما رقص عقب تقديم استقالته من الشركة، قائلة: «الشخصية دي توقعت ليها وأنا بتفرج إن ده هيكون تصرفها، وإنه مش هيتصرف زي ما هنشوف في العادي لشخصيات بتبقى في محنة إنها بتروح بقى تتكلم لوحدها وتشكي وإزاى هتتصرف بكره».

مشهد خالف التوقعات

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «DMC»، «كنت متوقعة لشخصية بالشكل ده إنها هتخالف التوقعات في تصرفها وده اللي حصل في المشهد».

من جانبه، أعرب المنتج إبراهيم حمودة عن سعادته بسبب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»، قائلا: «نجاح المسلسل راجع لأسباب عديدة، أبرزها هو تمكنه من فك شفرة الجمهور الذي دوما ما يكون في حاجة لأعمال تناسب حالته من وقت لآخر، وخلال تلك الفترة الجمهور كان يرغب في عمل بتلك النوعية الذي يناسب المجتمع».

فك شفرة الجمهور

وأضاف حمودة، خلال استضافته بنفس البرنامج: «التحدي الكبير بالنسبة لنا هو انتقالنا من طبقة متوسطة في مسلسل (أبو العروسة) لطبقة متوسطة ولكن أعلى بشكل متفاوت، نظرا لأنهم امتدادات لأهاليهم الذين كانوا مميزين في المجتمع، وبالتالي ورثوا عنهم الشياكة والرقى الذي يحاول أبطال المسلسل صبري وشيرين للحفاظ عليه في حياتهم».

«وبينا ميعاد»، من إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي وخالد أنور.