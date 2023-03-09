مرسى علم تستقبل آلاف السياح من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 10 رحلات طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم الخميس 10 رحلات طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وسويسرا والتشيك وهولندا وذلك ضمن 99 رحلة طيران وصول الأسبوع الجاري وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسى علم تنتعش بالآلاف السياح

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن فنادق مرسى علم استقبلت آلاف السائحين الأجانب تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» اليوم الخميس إلى أن شواطئ مرسي علم شهدت احتفالات يوم المرأة العالمي ومهرجان الفواكه، حيث لاقى ذلك إعجاب السائحات الأجانب اللاتي حرصن على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة.