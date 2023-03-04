مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 35 رحلة طيران سياحية من مطارات 7 دول أوربية، تقل آلاف السياح الأجانب، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول 35 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب، وذلك ضمن 99 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال ما يقرب من 7 آلاف سائح اليوم قادمين على متن 35 رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك بولندا وهولندا والنمسا.

وأوضح الخبير السياحي: تم تخصيص أتوبيسات سياحية لنقل السياح إلى فنادق ومنتجعات مرسي علم، لافتا إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين وعمل برامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة للسياح طوال مدة إقامتهم بالفنادق بهدف تنشيط السياحة.