سياح ألمان يحتفلون بيوم المرأة العالمي على شواطئ مرسى علم.. تورتة 3 أمتار

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على الشواطئ الذي يواكب الثامن من شهر مارس، بمشاركة عدد من السياح الألمان.

وتضمنت الاحتفالات إعداد تورتة الفواكه طولها 3 أمتار لهذه المناسبة، ولافتات تهنئة باللغة الألمانية وحرصت السائحات على التقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا.

الاحتفال بيوم المرأة العالمي

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الاحتفال باليوم المرأة العالمي بأن فنادق مرسي علم حرصت على الاحتفال مع السياح باليوم المرأة العالمي على شواطئ مرسى علم بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا على شواطئ مرسى علم.

تورتة 3 أمتار وعصائر فريش على شواطئ مرسى علم

وأشار أحمد صالح شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية المنظمة للاحتفال بإعداد تورتة خصيصاً لهذه المناسبة طولها 3 أمتار وعصائر فريش ومهرجان فواكه.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن السائحات انبهروا بالتورتة وحملوا لافتات تهنئة بالعيد باللغة الألمانية والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في عمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

يوم المرأة احتفال عالمي

وأشارت الدكتورة نيرمين أبو سريع مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يواكب الثامن من شهر مارس من كل عام، ويهدف إلى الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن عددًا كبيرًا من الدول تحرص على منح المرأة إجازة بهذه المناسبة.