إقبال على السردين والشخرم في سوق السمك ببورسعيد

تستمر أسعار السمك في بورسعيد اليوم في الاستقرار وسط إقبال الأهالي والزائرين من مختلف المحافظات على شراء السردين والشخرم في أسواق بورسعيد.

تنوع الأسماك في بورسعيد

وأوضح محسن فؤاد تاجر أسماك بسوق العرب القديم أن استقرار الطقس ساعد في استقرار أسعار الأسماك اليوم في بورسعيد مشيرًا إلى أن السوق شهد تنوعا في الأسماك باختلاف الأسعار منها السردين والشخرم الذي يتميز بحجمه الصغير وطعمه المميز عن أي مكان آخر.

أسعار السمك في بورسعيد اليوم

الشخرم 60 جنيها

السردين 60 جنيها

الكابوريا الذكور 60 جنيها

بوري حسب الحجم بـ70 و80 و90 و100 و120 جنيها

الشبار الأبيض 60 جنيها

لوت صنار 100 جنيه

دينيس قنال 170 جنيها

السردين بطريقة السنجاري

من جانب آخر قالت أم كريم صاحبة محل طهي بسوق السمك الجديد أن السردين في موسمه حاليا يمكن طهيه بأكثر من طريقة شهية منها مشوي بزيت وليمون أو مقلي بالطريقة السجاري أو سنجاري التي يفضلها بعض الزبائن لخلطة الخضروات بها وطعمها الشهي مع الأرز والسلطة والطحينة.