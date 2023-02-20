تراجع أسعار السمك اليوم في محافظات الدلتا.. البلطي بـ41 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم بمحافظات الدلتا تراجعا في بعض الأنواع، سواء البحرية أو النيلية، وذلك بواقع جنيهين حتى ثلاثة جنيهات، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، والتي تعد بورصة الأسماك الرئيسية في محافظات الدلتا.

سعر السمك اليوم في محافظات الدلتا

وأكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن حركة تداولات السمك اليوم في محافظات الدلتا سجلت عمليات بيع ونقل على نطاق واسع، وسجلت أسعارها التالي:

- تراوح سعر السمك البلطي من 41 حتى 59 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

- سعر أسماك البوري «الطوبار» تراوح بين 52 حتى 69 جنيهاً للكيلو من الحجم الكبير.

- سعر أسماك الكابوريا 55 جنيهاً للكيلو.

- سعر السمك البياض 64 جنيهاً للكيلو.

- سعر السمك البوري من 56 حتى 73 جنيهاً للكيلو.

- سعر السمك البليمي 46 جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك «المبروك» 32 جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيهين.

- سعر القراميط البيضاء 28 جنيهاً للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 26 جنيهاً للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر 93 جنيهاً للكيلو من الحجم الصغير، بتراجع 3 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللوت 104جنيهات للكيلو، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

- سعر أسماك القاروص 161جنيهاً، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

- سعر سمك موسى، 101 جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك الدنيس 88 جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك الحبار 150 جنيهاً للكيلو.

- سعر السردين 62 جنيهاً للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية 150حتى 160جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك الوقار 167جنيهاً للكيلو، بتراجع ثلاثة جنيهات.

- سعر السمك البربوني 73جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيهان لكل كيلو.

حركة تداول نشطة

وأوضح «الشامي»، أن حركة بيع السمك اليوم بمحافظات الدلتا شهدت تداول الأسماك النيلية للبلطي، والبوري، وكذلك للأسماك البحرية ومنها الدنيس بشكل كبير.