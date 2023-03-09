ضبط 20 متهما بحيازة أسلحة في حملة أمنية بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، وأسفرت جهودها عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 421 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.