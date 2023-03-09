وزارة الداخلية تقدم 3 امتيازات لأهالي الشيخ زويد بشمال سيناء «صور»

وصلت صباح أمس الأربعاء، قافلة من وزارة الداخلية لمدينة الشيخ زويد، وتحديدا أمام مجلس المدينة، وذلك لبيع سلع غذائية بأسعار مخفضة، وأيضا سيارة أحوال مدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وسيارة مرور لاستخراج الرخص والفحص.

المبادرة للتخفيف على محدودي الدخل

وقال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة التي تنفذها وزارة الداخلية تأتي في إطار مجهودات الدولة في التخفيف عن المواطنيين، من أهالي الشيخ زويد والقرى المجاورة، ومساعدة في رفع المعاناة، وهي أحد الأعمال التي سوف تنفذها أجهزة الدولة للتخفيف على المواطنيين في الفترة المقلبة.

وأكد «عرادة»، أن أسعار السلع أمس في المجمع الأستهلاكي كانت في مستوى محدودى الدخل، وقد شهدت إقبالا كبيرا جدا من المواطنيين، وجرى بيع كيلو الأرز بسعر 18 جنيها، وتخفيض باقي المنتجات الأخرى أيضا مثل السكر والزيت.

مبادرات أخرى خلال الأيام المقبلة

بدوره، أكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك امتيازات كثيرة من أجهزة الدولة لأهالي سيناء، جرى إبلاغنا بها، وسوف تكون تباعا طوال شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك حملات لمواجهة الغلاء، والوقوف مع محدودي الدخل، وأشياء أخرى من الامتيازات سيكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد «أبو شعيرة» على أن الدولة ماضية في قطار التنمية دون توقف، ولا يهمها إلا المواطن، والعمل على تنمية المنطقة على جميع المستويات، سواء الخدمية أو المشروعات الزراعية والصناعية والسكانية.