أبرز تصريحات المنشد أحمد العمري في برنامج معكم منى الشاذلي

ظهر المنشد أحمد العمري، ضيفًا بإحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة cbc، أمس، وخلال الحلقة كشف عن كثير من التفاصيل الخاصة به.

وكشف المنشد أحمد العمري، خلال برنامج معكم منى الشاذلي، عن الفيديو الذي تصدر التريند الخاص به، والذي شاركه الفنان أحمد حلمي عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

المنشد أحمد العمري يتحدث عن أحمد حلمي في معكم منى الشاذلي

وقال العمري: «كانت بداية الموضوع إن إحنا كنا بنحاول من فترة كبيرة جدا إننا نكوّن فريق مش عارفين لأننا من محافظات مصر المختلفة، واحنا أصلا مدربين منافسين لبعض في المسابقات كل حد فينا درب فرق، فبفضل ربنا إحنا بنتقابل وبنتجمع كل فترة فإحنا نازلين بنتفسح عادي جدا في السيدة زينب ويلا يا شباب نصور فيديو قالولي قول مولاي قولتلهم قولناها كتير قالولي لأ قولها».

أحمد حلمي يشارك فيديو مولاي

وتابع العمري بأنه بالفعل تم تصوير الفيديو وشاركه عبر صفحته الخاصة رغم عدم اهتمامه بالسوشيال ميديا، وكشف أيضا بأنّ الفنان صبرى فواز كان داعما للغاية له وشارك الفيديو عبر صفحته، وليس هذا فقط لكن شارك عدد كبير من الفيديوهات الأخرى أيضا.

وكشف العمري بأنه بعد ذلك شارك الفنان أحمد حلمي الفيديو عبر صفحته وانتشر بشكل كبير للغاية وتصدر التريند بعدها.