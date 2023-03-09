«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه اتهامات بالفساد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء ماليزيا السابق، سيُواجه اتهامات بالفساد، غدًا الجمعة، إذ قال عزام باكي، رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، أن الهيئة ستصدر بيانًا في وقت لاحق اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهرًا

ووصل محيي الدين، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهرًا في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الخميس لاستجوابه، وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر، لصالح أنور إبراهيم، رئيس الوزراء.

وكان «أنور» أمر في العام الماضي بمراجعة لمشروعات حكومية قيمتها مليارات الدولارات، وافق عليها محيي الدين، تشمل برامج لمكافحة كوفيد-19، بدعوى نقص الإجراءات الملائمة، وسبق أن نفى رئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات، ووصفها بأنها ثأر سياسي.