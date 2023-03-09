الرئيس العراقي: برنامج طموح لتأهيل البني التحتية وترسيخ الأمن والاستقرار

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنّ الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور، ووضعت برنامجا طموحا يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما العراق اليوم، وتأهيل البني التحتية وبناء المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى.

وأشار رشيد، خلال لقائه اليوم الخميس مع وفد منظمة أفق للتنمية البشرية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية «واع» - إلى أنّ العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف في الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا أنّ الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات.

وأضاف أنّ بلاده عانت سابقا أمنيا وسياسيا واجتماعيا، وعانت من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن لتجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم.

من جانبهم، أعرب الوفد عن تطلعهم لإرساء قواعد السلم المجتمعي من خلال الوعي بإدارة المجتمع والعيش المشترك الحقيقي مع احتفاظ الجميع بخصوصياتهم، مؤكدا حرصه على «تثبيت الهوية الثقافية»، مثمنين اهتمام ودعم الرئيس العراقي بـ«موضوعة الأقليات العراقية».