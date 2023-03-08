المسلماني عبر قناة الحياة: جون كيري اعترف بخطأ أمريكا في غزو العراق

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني مذكرات جون كيري، وذلك خلال حلقة ايوم الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «الحياة».

المسلماني: جون كيري من المحظوظين في الحياة السياسية

وأشار المسلماني إلى أن جون كيري أحد المحظوظين في الحياة السياسية، حيث شغل نال عضوية مجلس الشيوخ لمدة 30 عاما، ثم شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي، ثم مناصب أخرى، ويشغل حاليًا منصب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ.

ولفت المسلماني إلى أن جون كيري كان سيناتور ووزير خارجية، ثم مرشح رئاسي، ثم مبعوث خاص للمناخ، لذا يعد من الشخصيات المهمة.

جون كيري يعترف بالخطأ الأكبر في حياته

وأكد «المسلماني»، أن جون كيري أصدر كتاب يتضمن مذكراته، ويحمل عنوان «كل يوم إضافة»، وتُرجم إلى اللغة العربية، مشيرا إلى أن جون كيري ذكر أن الخطأ الأكبر في حياته كان موافقته على غزو بلاده للعراق عام 2003.

كما تحدث جون كيري عن كارثة حل الجيش العراقي، وهاجم بول بريمر أول حاكم أمريكي للعراق بعد صدام حسين، حيث كان غير مؤهل لمنصبه رغم قدرة الجيش على ضبط البلاد، كما أشار إلى أن أمريكا دخلت البلاد بدون أي خبرة.