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وزير خارجية العراق: نحتاج الإمكانات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد

كتب:

أ ش أ
05:31 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
العراق

العراق

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى الإمكانات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية.

العراق يشكر ألمانيا

وأعرب حسين - خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - عن شكره لألمانيا على دعمها للعراق في حربه ضد عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن المباحثات مع نظيرته الألمانية تطرقت إلى ملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا والأزمة الروسية الأوكرانية، داعيا إلى لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة، إضافة إلى التباحث في ملف التغير المناخي ودعم ألمانيا للعراق في هذا المجال.

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