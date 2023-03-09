تطورات جديدة في ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالشروق

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة موظف حكومي، والنصب على عدد من المواطنيين، وبعد جلسة تحقيق مع المتهم استمرت حوالى 3 ساعات أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما وردت معلومات الى رجال الشرطة تفيد انتحال أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة الشروق في القاهرة «مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد من القضايا»، العديد من الصفات، كونه موظف بجهات حكومية، واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد، على خلاف الحقيقة بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطه وعثروا بحوزته على 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

من جهته، أوضح سمير عبدالعظيم، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، مشيرًا الى أنّ المادة 366 نصت على أن «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».