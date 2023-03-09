ضبط مصنع جبن لإنتاج الجبن بدون ترخيص في القناطر الخيرية

شنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة قادتها إدارة مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية تحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية حيث جرى ضبط أحد مصانع تعبئة الجبن الموتزاريلا وتخزين بعض منتجات الألبان والكاتشب والمايونيز الخاصة ووضع بعض العلامات التجارية الكبرى بدون ترخيص.

حملات على أماكن إنتاج وبيع وتداول الأغذية

تأتي حملة مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور خالد الخطيب وكيل الوزارة في إطار شن الحملات على أماكن إنتاج وبيع وتداول الأغذية بنطاق محافظة القليوبية وذلك لمتابعة عملية انتاج الغذاء الآمن والسليم

تفاصيل ضبط مصنع الجبن المخالف بالقناطر

تبين من جهود الحملة وجود المصنع وسط الزراعات الواسعة على حدود مركز القناطر والبعيدة عن الحيز العمراني وبالتفتيش تلاحظ وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتهالك الحوائط والأسقف خشبية ووجود 2 غرفة تجميد لحفظ وتجميد قوالب جبن الموتزاريلا والرومي الذي يقوم المصنع بشرائه ثم بشره وتعبئته وبيعه للجمهور، مع عدم وجود ترخيص للمصنع.

كما تم ضبط 500 كيلو جبن موتزاريلا سادة مبشور و500 كيلو جبن ميكس موتزاريلا ورومي مبشور تحت التحفظ الصحي وسحب عينات منهم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتم تأييد الضبط من النيابة العامة كما تم سحب 2 عينة كاتشب ومايونيز للفحص والتحليل.

تأتي الحملات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالعمل المستمر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضرورة استمرار الحملات التفتيشية.