تفاصيل مقتل صياد في الغربية.. «تناولوا العشاء في منزله وأخفوه تحت الماء»

هم إلى فتح باب منزله، في مساء يوم الجمعة الماضي، بعد عدة طرقات، وإذ بـ2 من أصدقائه حضرا إليه، بحسب الميعاد المحدد بينهما صباحا، وبعد دخولهما وتناولهم وجبة العشاء معا، واحتساء الشاي، غادر المجني عليه المنزل برفقتهما بدعوى، رؤية شباك الصيد والأسماك، بحسب ما رواه فهد الشربيني، أحد أقارب الأول لـ«الوطن».

شباك وأسماك

«المتهمين كانوا عنده الصبح يوم الجمعة في البيت»، بهذه الكلمات استكمل فهد الشربيني حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن ذلك من أجل سؤاله على شباك وأسماك خاصة بهما في إحدي الترع، جرى سرقتها، على حد قولهما.

وأجاب المجني عليه سامح أحمد المغازي، 30 عاما، بقوله: «أنا مش شغال بقالي فترة عشان السمك قليل الفترة دي، ومعرفش عنهم حاج»، لكنهما حضرا مرة أخرى مساء، وغادر معهما من المنزل، وجلسوا بعد ذلك على أحد المقاهي.

منوم في الشاي

وأوضح «الشربيني» أن المتهمين وضعا مادة له في كوب الشاي، جعلته غير مدرك بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة المحيطة، بجانب تروسيكل كان متوقف على أطراف قرية سامول، في انتظارهم ووضعوه بداخله، وما أن ظفر به المتهمين انهالا عليه بالضرب، بعد إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وما أن تأكدا من وفاته وثقاه بالحبال.

وشدد على أنهما لم يكتفا بذلك، فهناك أعواد خشبيه مغروسه في مياه الترعة، نزلا إليها ووثقاه بها أسفل المياه، ووضعا بعض الحجارة عليها، حتى لا تطفوا على سطح الماء، محاولين إخفاء معالم جريمتهما، إلا أن عثر على الجثة بعد تغيب دام لمدة 5 أيام، من قبل الأجهزة الأمنية.

إخطار بالعثور على جثة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، يعمل صياد، مقيم بقرية طرينة بدائرة المركز، داخل ترعة سندسيس المارة بعزبة المشوبر، التابعة لقرية البنوان، بمركز المحلة الكبرى، وأمكن ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وعرضت الجثة على الطب الشرعي.

من جهته، قال سعد عبدالعظيم، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات؛ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.