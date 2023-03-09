مقتل شاب تصدى لعاطل ضرب شقيقته في الزاوية الحمراء

دفع شاب في الزاوية الحمراء حياته ثمنا، لتصديه لعاطل اعتدى على شقيقته في الشارع، حيث وجه له المتهم طعنة نافذة في القلب، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الجريمة، فضلا عن استدعاء شقيقة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وصول شاب مصابا بطعنة نافذة في الصدر

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر ادعاء مشاجرة ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات بأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات بأن المتهم حاول التحرش بشقيقة المجني عليه وعندما فشل انهال عليها بالضرب وسط الشارع، وأوضحت التحريات بأنها اتصلت بالمجني عليه تستغيث به، فنزل الأخير للشارع وأثناء معاتبته للمتهم وجه له طعنة في القلب، فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بما جاء فيها، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.