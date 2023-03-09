رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الأسماك اليوم في الغردقة.. البلطي بـ65 جنيها

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:26 م | الخميس 09 مارس 2023
حلقة أسماك الغردقة

حلقة أسماك الغردقة

يشهد سوق حلقة أسماك الغردقة إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب عقب افتتاح الحلقة الجديدة التي تضم 54 شادرا ومحل أسماك، ويعرض فيها ما يقرب من 40 نوع سمك من أسماك البحر الأحمر الطازجة. 

سوق حلقة السمك بالغردقة 

كشف باسم حمود نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس بأن سوق حلقة السمك الجديدة بالغردقة تشهد توافدا كبيرا يوميًا على شاطىء البحر بمنطقة السقالة مما يسهل في نقل السمك طازج من الصيادين في البحر إلى الحلقة مباشرة.

أسعار أسماك الغردقة

وأوضح حمود أن الخير كثير في سوق السمك بالغردقة حيث أسماك البحر الأحمر معروفة فوائدها التي تحوي الكالسيوم والفوسفور وهي أهم علاج للعظام لافتاً إلى أن سعر الكيلو يبدأ من 25 جنيها وهو الشبار ويصل سعر كيلو المرجان إلى 200 جنيه.

الشبار 25 جنيها 

شعور محسنة 150 جنيها

شعور خرمي 150 جنيها

شطف 120 جنيها

أبو شرارة  140 جنيها

بياض 130 جنيها

حريد 100 جنيه 

لشته 75 جنيها

شعور قمرة 190 جنيها

مرجان 200 جنيه 

كحاية  140 جنيها

بوري بحر 120 جنيها

بوري سويس 85 جنيها

بلطي 65 جنيها

جمبري 210 جنيهات

استاكوزا 300 جنيه 

كابوريا 140 جنيها

كلماري 270 جنيها

اقرأ المزيد:

طقس الغردقة اليوم الأربعاء.. رياح شديدة محملة بالأتربة وأمواج عالية

قطع التيار الكهربائي عن الغردقة لمدة 5 ساعات غدًا

أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات.. انخفاض 30 جنيها

أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد.. الباغة بـ60 جنيها
بقلم شاذلى عبدالراضي