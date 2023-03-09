أسعار الأسماك اليوم في الغردقة.. البلطي بـ65 جنيها
كتب:
شاذلى عبدالراضي
12:26 م | الخميس 09 مارس 2023
حلقة أسماك الغردقة
يشهد سوق حلقة أسماك الغردقة إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب عقب افتتاح الحلقة الجديدة التي تضم 54 شادرا ومحل أسماك، ويعرض فيها ما يقرب من 40 نوع سمك من أسماك البحر الأحمر الطازجة.
سوق حلقة السمك بالغردقة
كشف باسم حمود نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس بأن سوق حلقة السمك الجديدة بالغردقة تشهد توافدا كبيرا يوميًا على شاطىء البحر بمنطقة السقالة مما يسهل في نقل السمك طازج من الصيادين في البحر إلى الحلقة مباشرة.
أسعار أسماك الغردقة
وأوضح حمود أن الخير كثير في سوق السمك بالغردقة حيث أسماك البحر الأحمر معروفة فوائدها التي تحوي الكالسيوم والفوسفور وهي أهم علاج للعظام لافتاً إلى أن سعر الكيلو يبدأ من 25 جنيها وهو الشبار ويصل سعر كيلو المرجان إلى 200 جنيه.
الشبار 25 جنيها
شعور محسنة 150 جنيها
شعور خرمي 150 جنيها
شطف 120 جنيها
أبو شرارة 140 جنيها
بياض 130 جنيها
حريد 100 جنيه
لشته 75 جنيها
شعور قمرة 190 جنيها
مرجان 200 جنيه
كحاية 140 جنيها
بوري بحر 120 جنيها
بوري سويس 85 جنيها
بلطي 65 جنيها
جمبري 210 جنيهات
استاكوزا 300 جنيه
كابوريا 140 جنيها
كلماري 270 جنيها