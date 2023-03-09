أسعار الأسماك اليوم في الغردقة.. البلطي بـ65 جنيها

يشهد سوق حلقة أسماك الغردقة إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب عقب افتتاح الحلقة الجديدة التي تضم 54 شادرا ومحل أسماك، ويعرض فيها ما يقرب من 40 نوع سمك من أسماك البحر الأحمر الطازجة.

سوق حلقة السمك بالغردقة

كشف باسم حمود نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس بأن سوق حلقة السمك الجديدة بالغردقة تشهد توافدا كبيرا يوميًا على شاطىء البحر بمنطقة السقالة مما يسهل في نقل السمك طازج من الصيادين في البحر إلى الحلقة مباشرة.

أسعار أسماك الغردقة

وأوضح حمود أن الخير كثير في سوق السمك بالغردقة حيث أسماك البحر الأحمر معروفة فوائدها التي تحوي الكالسيوم والفوسفور وهي أهم علاج للعظام لافتاً إلى أن سعر الكيلو يبدأ من 25 جنيها وهو الشبار ويصل سعر كيلو المرجان إلى 200 جنيه.

الشبار 25 جنيها

شعور محسنة 150 جنيها

شعور خرمي 150 جنيها

شطف 120 جنيها

أبو شرارة 140 جنيها

بياض 130 جنيها

حريد 100 جنيه

لشته 75 جنيها

شعور قمرة 190 جنيها

مرجان 200 جنيه

كحاية 140 جنيها

بوري بحر 120 جنيها

بوري سويس 85 جنيها

بلطي 65 جنيها

جمبري 210 جنيهات

استاكوزا 300 جنيه

كابوريا 140 جنيها

كلماري 270 جنيها