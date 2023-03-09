التحفظ على هاتف طالب نشر مقطع فيديو لواقعة تعديه على زميله بالنزهة 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله، 13 عاما، مصاب بكدمة في الوجه، ويقيمان بدائرة القسم، بتضرره من طالب، مقيم بدائرة القسم، تعدى على نجله بالضرب أثناء تواجدهما مع زملائهما.

وأفاد المبلغ بأن المتهم قام بتصويره ونشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وباستدعاء المشكو في حقه حضر بصحبة والده وبسؤاله أنكر قيامه بنشر مقطع فيديو بشأن الواقعة، وأضاف بأنه كان يمزح بالأيدي هو وزملائه مع نجل المبلغ، وتم التحفظ على هاتفه المحمول لعرضه على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.