رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

التحفظ على هاتف طالب نشر مقطع فيديو لواقعة تعديه على زميله بالنزهة 

كتب:

محمد بركات
11:32 ص | الخميس 09 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله، 13 عاما، مصاب بكدمة في الوجه، ويقيمان بدائرة القسم، بتضرره من طالب، مقيم بدائرة القسم، تعدى على نجله بالضرب أثناء تواجدهما مع زملائهما.

وأفاد المبلغ بأن المتهم قام بتصويره ونشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وباستدعاء المشكو في حقه حضر بصحبة والده وبسؤاله أنكر قيامه بنشر مقطع فيديو بشأن الواقعة، وأضاف بأنه كان يمزح بالأيدي هو وزملائه مع نجل المبلغ، وتم التحفظ على هاتفه المحمول لعرضه على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تقدم 3 امتيازات لأهالي الشيخ زويد بشمال سيناء «صور»

اليوم.. وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقديم في حج القرعة 2023

وصول وفد من وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.. الخطوات كاملة
بقلم محمد بركات