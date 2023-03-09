تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تسجيل استمارة 1 سري الثانوية العامة 2023، مستمر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من أول مارس، لجميع العاملين في المدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات على مستوى الجمهورية، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، بمراجعة بيانات المعلمين والموظفين تسجيل استمارة 1 سري الثانوية العامة 2023، واستيفاء مادة التدريس لكل معلم بعناية شديدة، مشيرة إلى أنّ مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بيان العمل داخل المدرسة لكل «معلم وموظف».

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه بعد الانتهاء من تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2023 لكل العاملين بالمدرسة، يجب طباعة الكشوف، والتأكد من مراجعة بيانات المعلمين بدقة في الكشوف، خاصة بيانات الوظيفة على الكادر والعمل داخل المدرسة.

تعليمات مهمة بشأن نقل المعلمين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه حال نقل أو ندب معلم يرجي تحديد بياناته أولا من استمارة السري عن طريق المدرسة قبل إبلاغ قسم الإحصاء، ليتمكن القسم من إجراء قرارات الندب أو النقل أو الحذف للمكررين.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه إذا كان هناك معلم أو موظف لم يظهر في استمارة السري للثانوية العامة رغم وجوده على قاعدة البيانات بالمدرسة فهذا يعني أنّ هناك خطأ ما في بيانات المعلم، ويجب الرجوع لاستمارة «المدارس/ الموظف» وطباعة تقرير المراجعة لكل العاملين بالمدرسة ومراجعة تدقيق بيانات هؤلاء المعلمين.