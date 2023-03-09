القبض على سائق نقل بالقاهرة دهس مواطنا في سيارة بـ15 مايو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بين سيارتين ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم

بالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة قيادة أحد الأشخاص، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبصحبته آخر توفي متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم، وسيارة نقل مقطورة، قيادة سائق مقيم بمحافظة الدقهلية.

وتبين اصطدام السيارة الثانية بالأولى حال دوران الثانية بالطريق محل البلاغ مما أدى لانقلاب السيارة الأولى ونتج عنه الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة أحد مستقليها، وبمواجهة قائد السيارة الثانية أيد ما سبق وتبين عدم حمله لتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.