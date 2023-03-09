ضبط هارب من 127 سنة سجن و11 مليون جنيه غرامة في البساتين 

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم والمحكوم عليه في 83 حُكم حبس جزئي ومستأنف «مباني، شيكات، نصب» بإجمالي 127 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 11 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ مدير دار نشر ومكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، متهما ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط «61 نسخة كتاب تعليمي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة» للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بأنّه المدير المسؤول، وأنّه ارتكب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.