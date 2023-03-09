تحرير 211 محضرا تموينيا متنوعا لأصحاب المخابز بكفر الشيخ

شنّت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، حملات على المخابز لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة عدم التصرف في الدقيق، والتلاعب، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن والقرى على المخابز أسفرت عن تحرير 211 محضراً متنوعاً.

تحرير 21 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية المخالفة ببيلا

وقاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشؤون القري، ورؤساء القري،رضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية المخالفة، وتضمنت 14 محضرًا للتلاعب في وزن الرغيف، و3 محاضر لعدم النظافة، ومحضرين لعدم الإعلان، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،بالإضافة إلى تحرير محضر تصرف في 6 شيكارة دقيق تم التصرف فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بناءاً على تعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات.

كما قاد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة على المخابز أسفرت عن تحرير 48 محضر محضر تصرف دقيق،21محضر نقص وزن، 6 محاضر مواصفات، 7 محاضر نظافة، محضر عدم إعلان، 12 شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للأفران.

حملة في سيدي سالم

وترأس غريب أحمد عارف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة مستوى المدينة وقرى «القن والقصابي وسيد خميس وأبوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو»، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و2 محاضر مخالفات أخرى، بإجمالى 14 محضرا وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة تموينية في الحامول

كما قاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة تموينية بمشاركة الصحة و التموين للمرور علي المخابز البلدية بنطاق المركز والمدينة لضبط منظومة الخبز وتوصيل الدعم لمستحقيه، أسفرت عن تحرير 37 محضرا متنوعا منها 14 محضراً نقص وزن، محضر عدم إعلان أسعار، و 16 محضر اشتراطات نظافة، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وقاد أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مخابز، منها 5 نقص وزن، و2 مواصفات، و محضر عدم الإعلان.

تحرير 12 محضرا بمطوبس

كما قاد اللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة علي المخابز بالقرى والمدينة وبمشاركة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى الخمسة ( منية المرشد - برمبال - بني بكار - الجزيرة الخضراء - البصراط ) وبالتعاون مع مفتشي تموين مطوبس، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا، منهم 6 نقص وزن، و 6 مواصفات.

وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية لمراجعة المخابز، بالمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطري والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 16 محضرا متنوعة، من بينها 3 محاضر نقص وزن ، و3 محاضر مواصفات، ومحضر توقف، و9 محاضر أخرى.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملات الموسعة على جميع مخابز قرى مركز ومدينة كفر الشيخ والتي قامت بالمرور على جميع أفران الخبز المدعم، ووجه رئيس المركز والمدينة، بالمرور اليومي على جميع مخابز الخبز المدعم، والتأكد من وزنالرغيف، والنظافة العامة للمخابز، وكذلك تقديم الخدمة الميسرة لجميع المواطنين، وأسفرت أعمال الحملة التموينية على المخابز بمركز ومدينة كفر الشيخ عن تحرير 17 محضر نقص وزن، منها 6 محاضر بالمدينة، و11 محضرا بقرى مركز كفر الشيخ.

حملة في مدينة فوه

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة موسعة بالاشتراك مع التموين والصحة والبيئة، بنطاق مركز ومدينة فوه، وتم تحرير 16 محضراً متنوعاً، ما بين عدم مطابقة للمواصفات، ونقص في الأوزان وصحة يأتي ذلك في إطار أحكام الرقابة على المخابز والأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري، ومحتكرى السلع حفاظاً على حقوق المواطنين بمركز ومدينة فوه.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن ، حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات صرف الخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر موزعة كالآي 12 صحة ، 10 تموين منها 7 نقص وزن، ومحضر بدون بيانات 2 مخالفة تعليمات متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحملة.