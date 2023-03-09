مصرع شاب في تصادم سيارة نقل بملاكي بأسيوط

حالة من الحزن والأسى الشديدين سيطرت على أهالي مدينة أبو تيج في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، بعد وفاة زهرة شباب المدينة الشاب محمد جلال ذكي، في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل على طريق أسيوط - سوهاج الزراعي عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

خريج جامعة أسيوط

«لسه متخرج من كلية الحقوق بجامعة أسيوط ومشارك في حفل التخرج» بهذه الكلمات عبر محمد محمود أحد زملائه عن حالة الحزن التي سيطرت على شباب المدينة وزملاءه بالكلية كونه شاب جميل ويتميز بالود والحب ومشاركة الجميع في كافة المناسبات ويتمتع بحب الجميع.

وقال أحمد عبد المعز، أحد زملا المتوفى إن زميله محمد جلال ذكي كان من أطيب القلوب وتمتع بسيرة حميدة بين الجميع.

نعي عميد الكلية

ونعى الدكتور شحاتة غريب، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط بمزيد من الحزن والألم وفاة الطالب محمد جلال أحد أبناء كلية الحقوق بسبب حادث أليم داعيا الله أن يرحمه ويغفر له.