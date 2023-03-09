نائب: مبادرة «كتف في كتف» قطار خير ممتد للأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنّ مبادرة «كتف في كتف» التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقطار الخير الجديد، ستجوب الجمهورية على امتداد محافظاتها للوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء مع دخول شهر رمضان الكريم، خاصة مع ارتفاع حدة الأزمة العالمية وما تبعها من تأثيرات على الدول كافة، شملت زيادة تكلفة المواد الغذائية.

أكبر مبادرة في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية

واعتبر أبوالفتوح، أنّ تحرك التحالف لإطلاق أكبر مبادرة في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية، نموذجا مهما لتكامل مؤسسات المجتمع المدني المنضوية تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لاسيما وأنّ التحالف يضم كتيبة كبيرة من المتطوعين يبذلون قصارى الجهد والعرق لتحقيق الهدف المطلوب.

ولفت إلى أنّ المبادرة المهمة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان والتي سيعلن المزيد عنها في ستاد القاهرة، ستساهم في تمكين الأسر الأولى بالرعاية من سد احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بمخزون مناسب، حيث يسعى التحالف لأن يكفي صندوق كتف في كتف أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى في ستاد القاهرة الدولي، كما أنّها تتسق مع اهتمام وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعبئة الجهود نحو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

مجلس الشيوخ

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية اصطفاف وتآزر الجميع إلى جانب الوطن، في تلك المرحلة الراهنة والاستثنائية من عمر الوطن وسط التداعيات العالمية وآثارها السلبية على الدول كافة، لتحقيق مزيد من المكتسبات في مسار حماية الفقراء والفئات الأولى بالرعاية من الأعباء المعيشية الحالية بما يعزز الوصول للمستحقين في كل مكان بمصر في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، خاصة وأنّ عمل التحالف يقوم على قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية تمنع الازدواج، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ذلك العمل الخيري.