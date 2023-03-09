الشاعر محمد البوغه يكتب أغنية «جاهزين» لأحمد سعد في احتفالية يوم الشهيد

يشارك الشاعر محمد البوغه فى الندوة التثقيقية الـ37 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، احتفالا بيوم الشهيد، والتى تحمل عنوان الثمن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار قيادات الدولة المصرية.

وكتب محمد البوغه كلمات أغنية «جاهزين»، التي يغنيها خلال الحفل الفنان أحمد سعد، وهي من ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر.

تفاصيل الأوبريت الختامى بيوم الشهيد

كما يغني عدد من النجوم أيضا بالحفل الأوبريت الختامي من أشعار محمد البوغه، والذى يحمل عنوان «ماشيين الطريق»، وهو من ألحان مصطفى جمال، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر ماهر صلاح، ويشارك في غنائه مجموعة من أهم الأصوات الغنائية ومنهم، أحمد سعد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، وائل الفاشني، كارمن سليمان، محمد شاهين وساره سحاب، بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أنّ محمد البوغه من أهم شعراء جيله، وكتب لكبار نجوم الوطن العربي منهم عمرو دياب، تامر حسني، راغب علامة، وائل جسار، نانسى عجرم وغيرهم.

وعلى مستوى الأعمال الوطنية، كتب البوغه كلمات أغنية سلام سلام للفنانه أصالة فى ختام مسلسل الاختيار أسطورة منسي، وغنى من كلماته العديد من مطربى الوطن العربى في احتفالات وطنية رسمية على مدار السنوات الماضية، من أبرزهم تامر حسني، صابر الرباعي، محمد فؤاد، مدحت صالح، بهاء سلطان و مروه ناجى وغيرهم.

كما كرم محمد البوغه الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2015، عن كتابته لعرض احتفال نصر أكتوبر الذي حمل عنوان «مصر المكان والمكانة».