رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

كتب:

أ ش أ
12:24 م | الخميس 09 مارس 2023
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذّ المُستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى خاصة عند الجزء الشرقي، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخله وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد لمدة أسبوع

سفير الأردن بالقاهرة لقناة الحياة: الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى قائمة منذ عام 1920

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إدانات واسعة في الأمم المتحدة لاقتحام المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
بقلم أ ش أ