عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذّ المُستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى خاصة عند الجزء الشرقي، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخله وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.