حزب حماة الوطن يقدم خدمات طبية للأكثر احتياجا في مطروح

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن تقديم خدمات طبية للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا في مطروح من خلال مجموعة من الأطباء المتخصصين بتوقيع الكشوفات الطبية عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت رعاية الحزب، وذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تعمل عليها مع كافة فئات المجتمع، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في القرى والنجوع.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وناقش أمين حزب حماة الوطن في محافظة مطروح، مع الدكتور عاطف بباوي أخصائي الأطفال ومدير مستشفى الحميات بمطروح الأسبق، والدكتور جورج القمص أغسطونيس أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة بمقر الحزب تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة في القطاع الصحي.

علاج الأولى بالرعاية

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح علي أهمية التعاون مع الكواردر الطبية الكبيرة كالدكتور عاطف بباوي أحد القامات والخبرات الطبية بالمحافظة، والدكتور جورج القمص أغسطونيس أحد الكوادر الواعدة المشرفة من خلال حزب حماة الوطن بمطروح، بهدف تقديم المساعدات الطبية للمواطنين للحالات الأولى بالرعاية لعلاجهم وتقديم خصم يصل إلي 50% مساهمة منهم للحزب.

دعم المرضى وشكر للأطباء

ووجه أمين حزب حماة الوطن بمطروح ببيان، الشكر للأطباء على دعمهم للمرضى بالمحافظة بتقديم الدعم للحالات الأكثر احتياجا وذلك في إطار مساعدة الحزب للمرضى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.