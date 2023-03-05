قافلة طبية تكشف على 500 مواطن في سيوة.. وتجري 9 عمليات بالمجان

أنهت جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، أعمال القافلة الطبية المتكاملة التي وقعت من خلال لفيف من الأطباء، الكشوفات الطبية بالمجان على أهالي واحة سيوة، إحدى المناطق النائية في غرب مصر، في عمق الصحراء جنوب مرسى مطروح.

500 كشف طبي وعمليات جراحية في سيوة

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، إن القافلة الطبية حملت اسم «العطاء مصر»، وجرى تنظيمها بالتعاون مع جمعية أبناء سيوة، خلال الفترة من 1 حتى 5 مارس، بتوقيع الكشف الطبي على عدد 500 حالة، وإجراء 5 عمليات جراحية، و4 حالات جراحات نساء وولادة، منها حالتين ولادة قيصرية.

أساتذة بكليات الطب تشارك بالقافلة

أوضح رئيس مدينة سيوة، أن القافلة شارك بها مجموعة من أساتذة كلية طب قصر العينى وجامعة عين شمس، وضمت تخصصات «أمراض الكلى والامراض الصدرية والجهاز الهضمي والمناظير والجلدية وطب الأسرة والروماتيزم والتأهيل»، في إطار الدور والمشاركة المجتمعية الفعالة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع جهود المحافظة للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الطبية والإنسانية مع الوصول إلى أقصى المناطق والتجمعات بمدن ومراكز وقري المحافظة.