توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار الشبورة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية الجمعة الموافق 10 مارس وحتى الأحد 12 من ذات الشهر الجاري، حيث تستمر الشبورة على أغلب محافظات الجمهورية خلال الفترة المذكورة.

توقعات طقس 27 ساعة المقبلة

وكشفت «الأرصاد» أن طقس السبت أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري كما تنشط الرياح على كافة مناطق الجمهوري.

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأكد الخبراء، أنه اعتبارا من مساء الاثنين 13 مارس الجاري تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14 .

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة السبت 11 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 12 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.