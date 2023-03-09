«الأرصاد»: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وستبدأ من اليوم الخميس، ارتفاعات طفيفة وتدريجية على مستوى درجات الحرارة في شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «في الأيام الماضية، سجلنا درجات حرارة ما بين 21 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن متوقع اليوم أن تكون درجة الحرارة 24 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وستصل إلى 27 درجة مئوية».

درجات الحرارة اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذه الارتفاعات لن تكون كالارتفاعات التي شهدناها بداية الأسبوع، والتي تجاوزت 30 درجة مئوية، لكنها ارتفاعات طفيفة وسنشعر بالأجواء الشتوية المائلة للدفء، خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات النهار».