ضبط 50 طن مستلزمات صابون داخل مصنع غير مرخص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 50 طن مستلزمات لإنتاج الصابون خلال حملات رقابية على المصانع بنطاق مركز بلبيس.

الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع

وتفصيلا كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 50 مستلزمات صابون داخل مصنع مخالف

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 3749 جنح مركز شرطة بلبيس لـ2023 ضد صاحب مصنع لتصنيع الصابون والمساحيق، بناحية المنطقة الصناعية ببلبيس لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وحيازته 50 طن مستلزمات خامات لإنتاج الصابون وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة بشأنها.