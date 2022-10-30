ضبط مصنع صابون بدون ترخيص ومدشة حبوب تخلط بودرة البلاط بالذرة بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية مكبرة في محافظة الدقهلية اليوم، «مجرشة حبوب وأعلاف» بناحية قرية بقطارس مركز أجا، تخلط بودرة البلاط المخرزة مع الذرة المجروش منتهية الصلاحية، بكميات وصلت إلى 12 طنا، وكذلك استعمال زيت الطعام الراجع المستعمل في صناعة الصابون بمصنع صابون مطبخ بدون ترخيص ولديه 2 طن من زيت الطعام المستعمل.

وبحسب بيان مديرية التموين وخرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد محمد دائرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع دخول الغش والتدليس على جمهور المواطنين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤون التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

ضبط مجرشة حبوب وأعلاف

وأسفرت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وعضوية ومحمد محمود من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، عن ضبط مجرشة حبوب وأعلاف بناحية قرية بقطارس مركز أجا لمخالفته القانون 154 لسنه 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص ومخالفته القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش التجاري وخداع المستهلك لاستخدامه بودرة البلاط المخرزة وإضافتها إلى الذرة المجروشة.

زيت طعام مستعمل في صناعة الصابون

وتحفظت الحملة على المضبوطات الآتية: عدد 2 طن ذرة مجروشة منتهية الصلاحية، وعدد 5 طن ذرة مجروشة مخلوطة بالبودرة المخرزة، وعدد 5 طن بودرة بلاط مخرزة بإجمالي كمية 12 طنا.

وبالتفتيش على مصنع صابون مطبخ بدون ترخيص تبين استعماله زيت الطعام الراجع المستعمل في صناعة الصابون واستخدامه أسطوانات غاز منزلي فى الأغراض الصناعية وتم التحفظ على 2 طن زيت طعام مستعمل، 30 ألف قطعة صابون، و6 أسطوانات غاز منزلي.