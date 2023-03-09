توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق «محيي الدين ياسين»

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية «عزام باكي» إن رئيس الوزراء السابق «محيي الدين ياسين»، سيواجه اتهامات بالفساد غدا الجمعة.

ولم يقدم رئيس هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا أي معلومات إضافية عن التهم الموجهة إلى «محيي الدين»، مؤكداً أن الهيئة ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق من اليوم لتوضيح ملابسات التحقيق مع «محيي الدين»، والتهم التي ستوجه إليه أمام القضاء، حسبما نقل موقع «الشرق» الإخباري.

ووصل «محيي الدين»، الذي تولّى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهراً في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح الخميس لاستجوابه، وخضع وقيادات حزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر لصالح رئيس الوزراء «أنور إبراهيم».