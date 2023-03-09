«الخارجية» ترحب بمقترح أرميني لإطلاق اسم «مصر» على أحد شوارع العاصمة يريفان

أكد وزير الخارجية، على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وأرمينيا والتي تستند إلى دعم شعبي راسخ، وذلك خلال استقباله اليوم، وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ الوزير رحب في بداية اللقاء بوزير خارجية أرمينيا، الذي أكد أنّ بلاده تعتبر مصر بمثابة بيت ثان للأرمن، وأنّ السلطات الأرمينية بصدد تنفيذ إجراءات لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم مصر، وتطلعه لافتتاح هذا الشارع من جانب مسؤول مصري، حيث رحب وزير الخارجية بتلك اللفتة الطيبة في إطار العلاقات بين البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية تطرق في الحديث، إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الناجحة إلى يريفان في يناير 2023، والتي تُعد بمثابة أول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا، ما يستلزم البناء عليه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية عقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في نصف العام الجاري، برئاسة وزيرة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزير الاقتصاد الأرميني، على ضوء دور اللجنة كآلية مؤسسية للحوار بين الجانبين ولبحث كيفية تعزيز التعاون. وفي هذا السياق، طرح الوزير المصري، مقترح عقد منتدى رجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة، فضلا عن بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك للارتقاء بالتعاون بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمي، أنّ الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة في مجال الأدوية، كما جرى مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر بين البلدين ليسهم في زيادة وتيسير حركة رجال الأعمال والتدفق السياحي.

وعن تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، أعاد الوزير المصري، التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية حفاظا على مقدرات الشعوب وحماية للأرواح.

واتفق الوزيران في نهاية اللقاء، على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور بشأن القضايا الدولية محل اهتمام البلدين.