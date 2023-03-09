«فاينانشيال تايمز»: أزمة المشردين في لوس أنجلوس تصل إلى منعطف حرج

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية في عددها الصادر اليوم، الضوء على تفاقم أزمة المُشردين في ولاية «كاليفورنيا» الأمريكية، وبالتحديد في مدينة لوس أنجلوس، وأكدت أنها وصلت إلى مستويات قياسية خاصة مع ظروف الطقس الراهنة خلال فصل الشتاء.

رعاية المُشردين في الشارع

وذكرت الصحيفة «في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات»، أن العاصفة الشتوية الأخيرة التي اجتاحت بلوس أنجلوس أكدت أن رعاية المُشردين في الشارع هي أكثر من مجرد توفير المأوى لهم ويجب أن تشمل على طرق عديدة لتوفير العلاج والطعام والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقالت: «ظاهرة التشرد هيمنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على شوارع لوس أنجلوس، كان المشردون يقيمون في الغالب وسط مدينة (سكيد روو) إلا أن معظمهم يعيشون الآن بالقرب من شواطئ لوس أنجلوس وتحت جسورها وبجوار النهر وفي الشوارع في جميع أنحاء المدينة».

وأضافت: «لقد تضاعف عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم هنا تقريبًا خلال العقد الماضي وارتفع عدد الأسر التي لا مأوى لها بنسبة 240 في المائة خلال 15 عامًا، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت عمدة المدينة المنتخبة حديثًا كارين باس حالة الطوارئ، من أجل أن تتمتع إدارتها بصلاحيات خاصة مؤقتة لتجاوز الإجراءات التي تؤخر بناء مساكن ميسورة التكلفة وشراء ممتلكات لإيواء الناس، وركز فريقها على نقل العديد من المشردين من المخيمات الكبيرة إلى المساكن».

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا

كما أضافت الصحيفة: «أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ساند من جانبه قانونًا أثار جدلًا واسع النطاق من شأنه إجبار الأشخاص المصابين بأمراض عقلية معينة على قبول العلاج بأمر من المحكمة، ومن بينهم المُشردين داخل الولاية والمصابين أحيانًا بمشاكل صحية عديدة».