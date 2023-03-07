وزير الخارجية الصيني: سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة تايوان سلميا

قال وزير الخارجية الصيني، «تشين جانج»، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإعادة ضم تايوان سلميا، مضيفا في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب، إن «بكين» مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.

الشعب الصيني قادر على الدفاع عن سلامة أراضيه

وشدد «جانج»، على أنه يجب ألا يستخف أحد بالعزيمة القوية والإرادة الراسخة والقدرة الكبيرة لـ الحكومة الصينية والشعب الصيني على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن تايوان خط أحمر لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخطاه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتساءل، وزير الخارجية الصيني، «تشين جانج»: لماذا تتحدث الولايات المتحدة عن السيادة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا لكنها تنتهك سيادة بلاده بشأن قضية تايوان؟، كما تساءل عن سبب قيام «واشنطن» ببيع الأسلحة لـ«تايبيه» لفترة طويلة، بينما تطلب من «بكين» عدم تزويد روسيا بالأسلحة؟، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، وتابع الوزير الصيني قائلا، إن إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها تجاه «بكين»، فإن ذلك سيؤدي إلى مواجهة.

جانج: حادث المنطاد الصيني كان بسبب قوة قاهرة

وشدد وزير الخارجية الصيني، على أن حادث المنطاد الذي أسقطته «واشنطن»، كان بسبب قوة قاهرة، ولم يشكل البالون أي تهديد للولايات المتحدة وسكانها، مشيرا إلى أن رد فعل الولايات المتحدة كان مفرطًا، في انتهاك روح القانون الدولي والممارسات الدولية، مما تسبب في أزمة دبلوماسية كان من الممكن تجنبها.