استقرار الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث قطار قليوب

أعلنت مديرية الصحة في بيان رسمي لها استقرار حالة 6 مصابين يتلقون العلاج في مستشفيات القليوبية والقاهرة ضمن مصابي حادث قطار قليوب – منوف حيث يخضع 6 مصابين فقط من مصابي الحادث وعددهم 23 مصابا للعلاج حاليا 2 منهم بمعهد ناصر بالقاهرة و4 بمستشفى قليوب، بينما خرجت باقي الحالات.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له أن الدولة حريصة علي محاسبة المقصرين في الحادث حتي يكونوا عبرة لغيرهم لأن شهداء الحادث والمصابين من أبنائنا مشيرا أن المحافظة داعمة للمصابين وأسر ضحايا الحادث,

محافظ القليوبية يزور مصابين حادث قطار قليوب

وأوضح المحافظ أنه زار حالتين من مصابي حادث قطار قليوب بمعهد ناصر من مصابي للاطمئنان عليهم والتأكيد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء التام.

وتقدم المحافظ بكامل الشكر والتقدير لكل الفريق الطبي بالمعهد على الاستقبال والاهتمام وعلاج المصابين حيث تم عمل كافة الفحوصات الطبيه اللازمة.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية اطمأن على باقي المصابين بمستشفى قليوب المركزي فور وقوع الحادث، وعلى تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة وجميعهم في حالة مستقرة.

تفاصيل حبس سائق قطار قليوب

فيما قررت النيابة العامة في القليوبية وفق بيان صادر عن النيابة العامة حبس سائق قطار منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وعددا من موظفي السكة الحديدية لحين ورود تحريات أجهزة الامن وقررت النيابة انتداب لجنة من المختصين لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وأجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به، وتحديد المسؤول عنه.