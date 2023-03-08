تسيير الحركة على خط منوف بعد إزالة آثار حادث قطار قليوب

أعلنت محافظ القليوبية، أن الأجهزة المعنية انتهت من رفع العربات وتسيير حركه القطارات بعد حادث قطار قليوب المتجه إلى منوف في محطة قطارات قليوب، أمس، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

تسيير حركة القطارات ورفع آثار حادث قطار قليوب

وأكدت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، تسيير حركة القطارات على خط القاهرة منوف في الاتجاهين دون تعطل للقطارات بعد حادث قطار قليوب الذي شهد ارتطام القطار، وهو على سرعة عالية بالجدار الأسمنتي في نهاية الخط أمس؛ مما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 23، إذ صرحت جهات التحقيق بفتح تحقيق عاجل في الحادث وصرحت بدفن جثث الضحايا وتسليمهم لذويهم وسال المصابين والتحفظ على السائق.

الحصيلة النهائية لحادث قطار قليوب

وأشار بيان لوزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إلى أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الوزارة أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت في بيان صادر عنها مساء أمس، أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557/3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير؛ مما أدى إلى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.