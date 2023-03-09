طريقة الحجز الإلكتروني في عيادات التأمين الصحي 2023.. اعرفها بالتفصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل نظام حجز موعد إلكتروني للمنتفع بخدمات التأمين الصحي 2023 وفقا للتخصصات المختلفة، في إطار المساهمة في منع التكدس والزحام بالعيادات، مشيرة الى ربط الأرشيف بالحجز الإلكتروني بعدد من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي وصلت الى 24 عيادة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير طريقة حجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي 2023 وجاءت على النحو التالي:

طريقة حجز الإلكترونى .. عيادات التأمين الصحي 2023

- الدخول مباشرة على موقع التأمين الصحي.

- قيام المواطن الراغب في حجز الكتروني لعيادات التأمين الصحي 2023 بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بطريقة صحيحة..

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالانتفاع من التأمين الصحي.

- بعد ذلك ستظهر بيانات المواطن الراغب في حجز إلكتروني لعيادات التأمين الصحي 2023.

- ظهور الرقم التأميني للمريض.

- ومن ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي والمستشفى المحددة لإجراء الفحص والطبيب المكلف بالفحص الطبي.

أرقام لحجز عيادات التأمين الصحي

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تدشين أرقام محددة لحجز موعد كشف طبي لعيادات التأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وهم الرقم 0225743324، أو الرقم 0225754226 لمدة ساعتين بشكل يومي من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الراغب في حجز موعد، يقوم بالاتصال وادخال بياناته وسيتم الحصول على موعد للكشف الطبي والمكان من خلال رسالة نصية تقوم الوزارة بإرسالها على الهاتف، مؤكدة ضرورة إملاء الرقم الخاص بالهاتف بشكل صحيح والبيانات المتعلقة بالراغب في حجز موعد صحيحة كاملة لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل كامل.