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الخارجية المصرية: نسعى للارتقاء بالعلاقات المشتركة مع الجانب الكيني

كتب:

هانى حسن
01:46 م | الخميس 09 مارس 2023
مصر وكينيا

مصر وكينيا

قال وزير الخارجية المصري، إن الوقت الحالي يعد حقبة جديدة من العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين مصر وكينيا، وكذلك بين الشعبين المصري والكيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني بثته «القاهرة الإخبارية»: «أتيحت الفرصة لإجراء محادثات ثنائية موسعة بوجود إرادة سياسية قوية، والرغبة المشتركة في العلاقات الثنائية ودعمها والارتقاء بها بدرجات أعلى، والفكر المشترك فيما يتعلق بضرورة التكامل بين الدول الأفريقية الشقيقة واعتمادها المتبادل على بعضها البعض لتحقيق آمال وطموحات شعوبها في التنمية».

تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية

وتابع: «عمق العلاقات والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى درجات أعلى، وكذلك الفكر المشترك فيما يتعلق بضرورة التكامل بين الدول الإفريقية الشقيقة، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض لتحقيق التكامل وتحقيق طموحات شعوبها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، وهذا التبادل والاعتماد المشترك هو السبيل لمواجهة كثير من التحديات المشتركة».

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