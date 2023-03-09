رئيس مدينة دسوق يكرم معلمة عثرت على مقتنيات بـ350 ألفا وأعادتها لصاحبها

كرّم اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، رشا شحاتة، مُعلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتُقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، ومنحها شهادة تقدير، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول آيفون، ليصل جملة محتويات الكيس لـ350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحة 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

رئيس مركز ومدينة دسوق: المُعلمة الفاضلة مثال لأصل الطيب والأمانة

وأكد «يوسف»، أن المُعلمة الفاضلة تُعد مثالاً لأصل الطيب والأمانة، ومثال للمُعلم الأمين، ووجه مشرف للمُعلم، داعياً المولى عز وجل أن يباركلها لها فى أسرتها، مشيراً إلى أن مثل هذا النموذج من أمانة المُعلم وتقديم النموذج الأخلاقى هو ما يحتاج إليه المجتمع، مقدماً الشكر والامتنان والاحترام إليها ولكل أفراد أسرتها.

عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها يُقدر بنحو 350 ألف جنيه

وكانت رشا شحاتة، مُعلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك بـ50 ألف جنيه مقبول الدفع، إضافة لجهاز آيفون يصل ثمنه لـ50 ألف جنيه، بإجمالي 350 ألف جنيه، ورفضت المُعلمة مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.